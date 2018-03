Voici mon Avis sur la Démo du jeu Kirby Star Aliies :La Démo se compose de deux stages, un facile et l'autre difficile, bien qu'hônnetement, je n'ai pas vu la différence.Graphiquement, le jeu a un certain charme je trouve. Le style coloré est vraiment joli. Les musiques sont agréables, mais sans plus.Le gros point noire reste la facilité déconcertante. Les boss par exemple sont ultra simples, et ne requièrent aucune technique, si ce n'est appuyer continuellement sur le même bouton.Cependant, le fait de contrôler, en plus de toujours pouvoir absorber, les ennemis et de les intégrer dans son équipe est vraiment une excellente idée. Mais là aussi, ça facilite encore l'aventure.Par contre, il y pas mal de chose cachées et donc un peu de challenge pour tout trouver, même si là encore, ça ne demande pas une grande réflexion.J'ai limite l'impression que Kirby a du mal a se renouveler, s'appuyant encore sur les mêmes mécanismes et la même recette, mais s'il y a il est vrai quelques nouveautés, mais celles-ci ne me feront pas passer cette fois-ci à la caisse.Bref, je crois que la Saga Kirby n'est définitivement plus pour moi...Source : member15179.html