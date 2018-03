Tout commence par un petit mail de l'éditeur avec un petit communiqué de presse super sympa, accompagné d'un trailer de lancement plutôt sympa ^^ !Du coup, étant curieux et enthousiaste, je demande à l'éditeur si, par hasard, il aurait une version presse ou une démo du jeu, car ça a l'air géant.Et là, c'est la douche froide! (désolé pour le son, c'est que maintenant que je vois qu'il est dégueulasse)J'adore les jeux indés, j'adore leur laisser une chance, mais là, j'y arrive pas! A me re-regarder, je donne l'impression d'en faire des tonnes mais j'vous assure que je ne comprends pas qu'un jeu puisse cumuler autant de défauts O_o !Enfin bref, j'avais quand même envie de vous faire découvrir ce jeu

Who likes this ?

posted the 03/04/2018 at 12:13 AM by suzukube