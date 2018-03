J'ai fini le jeu sur Nintendo Switch.Il surpasse même le premier, qui lui aussi en était un.Le jeu est graphiquement parfait pour la console, aussi bien en mode de salon qu'en mode portable. Certains environnements sont magnifiques, tout comme le design de certains boss et personnages.Le scénario est selon moi plus très clair que celui du premier, qui était je trouve assez brouillon.Par contre, j'ai trouvé cette suite plus facile que le premier, où je ne faisais que de mourir, contrairment au deuxième Opus.Le gameplay est toujours aussi parfait et les combats toujours aussi nerveux. Certains boss sont d'ailleurs de taille assez imposante. Les musiques ont toujours un certain charme. Le jeu a encore ses passages assez drôles, et les attributs de Bayonetta toujours aussi bien mis en valeur.Le bestaire est encore plus diversifié. Les Amiibo facilitent aussi la collecte d'anneau, permettant d'acheter plus rapidement des Armes et des Accessoires. Bref, PlatinumGames a de nouveau fait de l'excellent travail avec cet opus, qui tourne lui aussi parfaitement sur la dernière console de Nintendo.Je vais maintenant pouvoir finir le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild...Source : member15179.html