Hello,



Je me demandais pourquoi Namco/Bandai n'ont pas cherchés à utiliser les ost des anciens jeux Dragon Ball (notamment sur Super Famicom, PSone/Saturn!)



Sachant que les musiques de l'animé sont soumis à des droits (ce que tout le monde est censé savoir!), et que "normalement", les thèmes utilisés à l'époque appartiennent à Bandai (et certaines sont excellentes!), je trouve dommage de vouloir absolument les musiques de l'animé, alors qu'on aurait pu avoir d'autres de qualités.



J'ai mis une petite sélection, je vous laisse juger:

PS: J'ai volontairement mis les OST pour les musiques de Super Butoden, n'hésitez pas à écouter les AST également.











































Il me semble qu'il y a quelqu'un sur le site (Foxstep?) qui à l'occasion de contacter des officiels de namco/bandai europe... ce serait intéressant de leur poser la question.



Enfin bon, chacun son avis dessus, mais le thème de Trunks d'Ultimate 22 est vraiment terrible et il aurait mérité de se retrouver dans tout les jeux de combats ou il apparait.