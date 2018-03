Le live de Nier a débuté, il y'a quelque heure. La surprise devrait arrivé vers la fin du live de 24h.Pour l'instant, on sait qu'il y'aura des timbres à l'effigie de Adam et Eve,Des goddies prouvenant de la pièce de la théâtre seront disponibles plus tard et ça comprend aussi l'OST de la pièce de théâtre.Les deux pièces de théâtre auront le droit à un bluray.Voila pour les petites annonces, le bouquet final sera sans doute à la fin avec la team principale.Le live est dispo à cette adresse/ http://live2.nicovideo.jp/watch/lv311205584