Voici une Information autour du jeu The Witcher III : Wild Hunt :Le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt a déjà reçu une mise à jour sur Xbox One X avec des graphismes améliorés, et une résolution et une fréquence d'images plus stable. La même chose a déjà fait son apparition sur PS4 Pro, mais CD Projekt RED a annoncé qu'un nouveau correctif était en cours pour permettre au jeu de prendre en charge le HDR et d’améliorer la mise à jour déjà existante. Même si le correctif a été annoncé il y a des mois, il n'a pas encore été publié. Marcin Momot précise qu'il devrait avoir plus d'informations cette semaine. Cependant, il semble peu probable qu'il puisse arriver à temps. Il se peut que HDR soit un peu difficile à mettre en place, ou alors, les équipes de développement cherchent encore à trouver le bon équilibre…Source : https://www.resetera.com/threads/more-details-on-witcher-3-ps4pro-hdr-patch-next-week.27109/