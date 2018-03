Je peux vous envoyer plus de photo si vous le souhaitez.

Pandora’s tower limited edition à 40€ Tout le contenu est en excellent état. L’emballage est un peu abimé à certains endroits. Paiement via paypal et envoi offert en relais colis.

Metroid prime trilogy à 35 € Le fourreau en carton est abimé mais la boite du jeu est en très bon état. Paiement via paypal et envoi offert en lettre verte.

Like

Who likes this ?

posted the 03/03/2018 at 04:05 PM by celesnot