Muv-Luv Trilogy



Rassemblant ensemble les deux versions de Muv-Luv Vita, cette édition collector comprend Muv-Luv Extra, Muv-Luv Unlimited et Muv-Luv Alternative..Avec plus de 150 heures de jeu, la trilogie Muv-Luv représente l'une des véritables forces du genre Visual Novel et vous plonge dans une incroyable histoire qui ne demande qu’à être expérimentée.

Muv-Luv Extra



Shirogane Takeru vivait une vie paisible en tant qu'étudiant de troisième année avec son ami d'enfance Kagami Sumika. Cependant, un matin, Takeru se réveille dans son lit en compagnie d'une mystérieuse fille nommée Mitsurugi Meiya.



Ainsi commence le début d'une comédie d'amour étudiante où Takeru devra choisir entre son ami d'enfance et une fille qui lui annonce qu'ils sont liés par le destin.

Muv-Luv Unlimited



Shirogane Takeru se retrouve coincé dans un monde parallèle où l'humanité est au bord de l'extinction après avoir lutté contre les envahisseurs aliens connus sous le nom de BETA au cours des 20 dernières années.



Takeru se retrouve bientôt enrôlé dans la 11ème Force des Nations Unies pour combattre ces extraterrestres. Dans ce monde étrange, il trouve des versions parallèles de tous ses amis étudiants, à une exception près: Kagami Sumika, qui ne semble pas exister.



Bientôt, il devra se battre pour sauver l'humanité et protéger la fille qu'il aimera au cours de l'histoire.

Muv-Luv Alternative



Trois ans après avoir été témoin de l'exode tragique de l'humanité, Takeru se réveille en croyant que tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve.



Le bref espoir, qu'il est enfin revenu dans son monde, s'est envolé dès qu'il découvre qu'il est une fois de plus pris au piège dans le monde parallèle d'Unlimited

La trilogie Muv-Luv arrive enfin chez nous après des années d'attente grâce à l'éditeur Pqube. Le jeu sera bien sur en Anglais mais ne boudons pas cette exclusivité Vita !Voici le lien du trailer de Muv Luv Alternative :[video]https://www.youtube.com/watch?v=012KSiR5wnQ[/video]