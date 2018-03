A moins de vivre dans une grotte il est strictement impossible de ne pas être informé que le cultissime Resident Evil 2 aura droit a son Remake HD.Au départ c'était le petit studio indépendant italien Invaders Games qui souhaité faire son propre Remake de Resident Evil 2 avec des ajouts plutôt surprenants mais sympathiques comme la caméra à l'épaule du monumental Resident Evil 4, un mode bonus avec Nemesis jouable a la chasse aux survivants, ou encore la scène d'apparition du Licker complètement modifiée.La suite on la connaît tous, Capcom a très vite interdit ce remake afin de proposer leur propre remake maison, malheureusement le développement du jeu devient plus long que prévu pour eux et pour nous...ça fera presque 3 ans maintenant que le Remake de Resident Evil 2 n'aura droit à aucune image, aucune information ou même a un petit teaser.Les fans de Resident Evil ont donc la bonne idée de s'attaquer directement à Resident Evil 3 Nemesis. Un fan vaudrait refaire le jeu en utilisant le moteur de Far Cry 3, rien de sérieux pour l'instant mais on peut apercevoir pas mal de décors de Resident Evil 3 dans une vidéo sur youtube (ah bon sang cette ambiance de ville sinistrée est toujours aussi envoûtante).Le problème c'est même si ce projet de remake devient sérieux et se concrétise, Capcom ne laissera jamais passer ça, a moins que ce ne soit le but des fans de faire interdire ce projet pour avoir droit au Remake made in Capcom à l'instar de Resident Evil 2 avec Invaders Games.(Déjà qu'ils sont dans la merde avec le Remake de Resident Evil 2 et les gens rajoute le 3 maintenant...)Et en bonus le remake de l'intro de Resident Evil 3 en sauce GTA V