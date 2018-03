Elle est de toute boowté !La résine de super vegeta de MRC x Yume.La boite qu'elle est joliie !Voila voila, elle prend de la place du coup le reste de mes figurines se retrouvent un peu entassées , du coup prochain achat: une autre vitrine!Mes autres figurines : Ici Et toi qu'est ce que tu manges aujourd'hui ?

posted the 03/03/2018 at 12:15 PM by fuji