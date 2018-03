Voici une Information concernant le jeu Detroit Become Human :Quantic Dream précise que trois stars seront présents dans le titre : Clancy Brown, qui a tourné dernièrement dans le film Thor : Ragnarok, Minka Kelly, l'une des stars du show Friday Night Lights et Lance Henriksen, qui a joué notamment dans le film Alien 3. Ils accompagneront Bryan Dechart, Valorie Curry et Jesse Williams, déjà dévoilés.Pour rappel, ce jeu sortira sur Ps4 le 25 mai prochain...Source : https://twitter.com/Detroit_PS4/status/969631902213771264

posted the 03/03/2018 at 11:16 AM by link49