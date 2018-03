Tout est dans le titre, Saint Kojima qu'on ne présente même plus va-t-il démocratiser le plan-séquence dans le jeu vidéo a l'instar d'un MGS 2 et de sa mise en scène hollywoodienne révolutionnaire à l'époque?Depuis MGS V Ground Zeroes, Kojima est devenu un amoureux du plan-séquence qui consiste à filmer une longue scène sans aucune coupure y compris de temps et de lieux.L'immersion est donc totale avec beaucoup d'effet comme par exemple des lumières qui aveuglent le joueur comme un puissant projecteur pendant quelques secondes ou des tremblements de caméra comme si le joueur était là au côté des personnages du jeu.On retrouve donc cette mise en scène sans surprise dans sa prochaine production, le très mystérieux Death Stranding mais aussi dans le nouveau God of War de Cory Barlog, ou encore dans The Last of Us 2 de Neil Druckmann qui n'a jamais caché son amour envers Kojima et la série Metal Gear Solid sur twitterQue pensez-vous du plan-séquence dans les JV ? Vous êtes plutôt fan ou pas du tout ? Aimerez-vous voir d'autres jeux utiliser le plan-séquence?En espérant au passage une date fixe et du gameplay pour Death Stranding à l'E3 2018...-La scène d'intro de l'excellent MGS V Ground Zeroes-Une scène de MGS V TPP tout simplement un des BGE de la gen-Le premier trailer de gameplay de God of War PS4 tout en plan-séquence-Comment ne pas penser à MGS V Ground Zeroes avec ce Trailer de The last of us 2-Trailer de Death Stranding tout en plan-séquenceTonton Kojima, roi de la mise en scène what else?