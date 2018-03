Voici une Information concernant la Nintendo Switch :La Nintendo Switch a maintenant un an. Certains utilisateurs ont un petit bug au niveau de leur historique, où le temps passé sur des jeux du lancement, comme 1-2-Switch ou The Legend of Zelda : Breath of the Wild, a été réinitialisé. Nintendo précise que certaines informations sur l'activité des jeux de certains possesseurs de Nintendo Switch ne s'affichent pas correctement. Nintendo est conscient du problème et espère avoir plus d'informations à partager dans un futur proche...Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-aware-of-switch-play-time-display-issue-will-share-information-in-the-near-future/