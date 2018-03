Et le verdict...J'en suis très satisfait, même si je suis conscient de ses limites! C'est quand même bluffant de voir le résultat d'une Nintendo Switch branchée sur un écran 4K, j'aurais jamais pensé que le rendu soit supérieur (avec l'upscale) au branchement sur un écran 1080 : Ca lisse encore les choses ! Du coup, Bayonetta 2 n'est pas aussi dégueulasse que je ne l'aurais pensé...Sinon elle est parfaite pour une Xbox One S, par contre, si vous avez une Xbox One X / PS4 Pro, prenez directement un écran HDR, car les noirs sont dégueulasses (pas de jeu de mot s'il vous plait) et à des années lumières de l'HDR...Cela dit, ça me convient parfaitement : J'avais peur de l'input lag, mais au final, vu qu'il n'y a quasiment pas de traitement sur les images, ben... C'est pas très différent de mon écran PC ! Et c'est une dalle IPS, j'adore ce type de dallePour ceux qui veulent mon avis complet, j'ai fait un test sur mon blog : https://otakugame.fr/test-unboxing-tv-4k-hitachi-43hk4w04-teste-xbox-one-ps4-switch/Merci à tous pour vos conseils sur mon précédent article, cela m'a grandement aidé !