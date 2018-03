J aurais aimé vous parler de Metroid Prime 4 quelque chose qui me tiens a cœur mais désoler...... Carole Quintaine viens de testé Nintendo Labo , l'addiction de toute une génération de joueurs cher nintendo et des autres joueurs une fois goutté il ne pourrons plus s en lassé . Nintendo Labo sera lancé le 27 avril à travers toute l’Europe ps : Misterpixel ramène ta fraise y a ta femme virtuel en video qui veux jouer avec des cartons

Who likes this ?

posted the 03/03/2018 at 02:08 AM by ducknsexe