Autre Sujet

Je viens de tester un truc intéressant google image n'effectue plus de recherche sur des images datant d'avant 2008 j'ai essayé plusieurs recherche comme juste voiture ou maison ou voir d'autre termes complex sans résultat et ceci dans la période de 2007 vous trouverez rien.Alors je me pose la question pourquoi Google n'index plus la recherche au delà de l'année 2008 et ceci pour n'importe quel mot clef ?