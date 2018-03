Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Si l'on croit une publicité diffusée dans les enseignes américaines Gamestop, le jeu sortirait aussi sur Nintendo Switch, en plus des versions Ps4 et Xbox One. Cette version sortant le 06 mars, il est possible que ça soit une simple erreur, ou que cette version sortira plus tard sur ce support. En attendant...Source : https://segmentnext.com/2018/03/02/tv-advertisement-shows-final-fantasy-15-royal-edition-nintendo-switch/