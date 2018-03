Bonsoir à ceux qui ont eu le courage de cliquer sur cet article.



Il y'a 10 mois de cela j'ai eu cette idée avec une pote de créer une série de science fiction.

Nous étiez deux pour le PILOT et nous avons écrit l'histoire en une mâtiné.



Cet épisode était juste un plaisir coupable sans réellement savoir qu'on voulait finalement allez plus loin.



Lien de cet épisode : This will destroy you - Chapitre Un







Puis je suis partie à l'autre bout du monde et le scénario, les personnages, étaient toujours présent.



J'ai finalement eu plein d'idées et décidé de réaliser une série parallèle à This will destroy you seul (car j'étais loin de la France et sans ma collègue).



Voici, You will rise



Chapitre 1; sortie le 31/12/17







Chapitre 2; sortie le 28/02/18







Il y aura un épisode 3 pour conclure cette mini-série centré sur ce personnage. À venir j'espère d'ici Avril.



J'espère que vous allez aimé cet univers. C'est un projet qui me tient vraiment à coeur. C'est un univers travaillé et cohérent (du moins, on a essayé).



C'est réalisé sans argent, mais avec passion. Et malgré les faibles nombres de vues.. On s'en fiche, car cet univers nous transporte et c'est suffisant..



Merci à tous,

Al.