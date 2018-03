Voici des Informations concernant le jeu Detroit Become Human :Amazon et la Fnac ont lancé les réservations. A noter que contrairement à God of War, affiché à 59.99 euros, Detroit Become Human est affiché 10 euros plus cher.De plus, en réservant votre jeu à la Fnac, vous obtiendrez un bon d'achat de 15 euros. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 25 mai prochain...Source : https://twitter.com/hamsterjoueur/status/969589975560916992