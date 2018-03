[img400]http://media.xboxlive.fr/galeries/0/4054.jpg[/img]

À défaut de sortie des jeux exclusifs pour sa XBOX One, Microsoft sort des manettes Collector's.Après la Patrol Tech et la très belle Sea of Thieves, voici venir laCombat Tech Special Edition.Le vert militaire fait penser à la manette collector du pack Battlefield 1Je la trouve vraiment sympaLe grip en caoutchouc, indispensable aujourd'hui (j'arrive plus avec la manette d'origine)La manette est prévue pour le 27 Mars pour 69.99€