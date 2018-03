Article de chez GameblogEn menant une enquête sur Internet, un twittos répondant au pseudonyme de "JumpButton" a découvert des informations qui confirment qu'Activision travaille actuellement sur un jeu Spyro The Dragon. Le compte Twitter "@SpyroTheDragon," qui était autrefois utilisé par une femme anonyme n'ayant pas tweeté depuis 2012, a changé de pseudonyme associé et est passé en privé cette semaine.Une demande de réinitialisation du mot de passe de ce compte Twitter "@SpyroTheDragon" a tout d'abord permis de découvrir que l'e-mail rattaché à ce compte est désormais "spyro@activision.com." De plus, le pseudonyme rattaché à ce compte est "Falcon McBob." Et c'est là que ce trouve la meilleure preuve de ce que trame l'éditeur américain.En effet, une recherche dans la base de donnée de SAG-Aftra, le syndicat des comédiens aux États-Unis, révèle qu'Activision travaille actuellement sur un projet ayant pour nom de code "Falcon." Cela renvoie donc au "Falcon McBob" affiché sur le compte Twitter Spyro récemment récupéré par Activision. La présence du projet "Falcon" dans les registres de SAG-Aftra indique soit dit en passant qu'il nécessite l'enregistrement de nouvelles voix.out semble donc indiquer que le comeback de Spyro sur le devant de la scène se prépare. Plusieurs questions se posent désormais : est-il question d'un tout nouveau titre ou de la compilation dont parle la rumeur ? Quand Activision va-t-il dévoiler le projet ? Quand va-t-il sortir ? Activision va-t-il attendre l'E3 pour révéler ses plans