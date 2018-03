Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Il y a un an, le 01 mars 2017, le jeu sortirait. Pour fêter son premier anniversaire, Sony offre des Avatars et un Thème dynamique sur le PS Store.Il y a peu, Sony annonçait que le jeu, l'exclusivité Playstation la mieux notée de 2017, avait dépassé les 7.6 millions dans le monde...Source : https://store.playstation.com/fr-fr/search/horizon%20zero%20dawn