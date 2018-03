Nintendo

Après Xenoblade Chronicles 2, Nintendo confirme aussi que Breath of the Wild aura droit à son OST.Pour Zelda, Nintendo fait dans la simplicité et ne multi pas les versions. Il y aura simplement une version "First Print" et une version "Normale". La version "First Print" aura droit à un packaging différent et un lecteur de musique “Play Button” qui contiendra 15 morceaux "Field music collection"Date de sortie le 25 avril 20185 CD, 211 morceaux.First Print: 7000 yen +taxEdition Normale: 5000 yen + taxDes morceaux à l'écoute ici: http://columbia.jp/prod-info/COCX-40313-7/