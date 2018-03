Après avoir racheté le Studio 1492 Studio , voici une nouvelle acquisition. Et cette fois, il s'agit de : Blue Mammoth Games Ce studio est derrière le jeu Brawlhalla , le jeu de combat populaire. L'achat du studio est justifié par le jeu qui est hautement profitable et par sa grosse communauté. Pour rappel de ce qu'est Brawlhalla :

posted the 03/02/2018 at 12:13 PM by arquion