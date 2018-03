Warner Bros. nous sort une version GOTY pour le jeu Injustice 2, avec un steelbook.Visuel en dessous, il est pas malCette Legendary Edition, contiendra tout les DLC's sortie à ce jour.Au programme, nous aurons 28 personnages de l'édition standard, 10 persos en plus, des skins et autres.N'oubliez pas, que si vous passez par les liens, je pourrais vous faire d'autres concours

Who likes this ?

posted the 03/02/2018 at 11:03 AM by leblogdeshacka