Voilà tout commence hier soir quand Rare publie la vidéo hebdomadaire sur Sea of ThievesLa customisationMais quelque chose d'autre à intrigué la communauté du forum et de redditce plan, on peut y voir que le tableau de derrière à été transposé avec un mystérieux mot croiséUne fois le mot croisé complété on peut y lireUn Atoll pour ceux qui ne savent pas est un récif corallien en forme d'anneau, généralement formé sur un ancien volcan océanique, avec un lagon central éventuellement cerné d'une ou plusieurs îleCe qui veut donc dire () pour nousMais c'est pas tout, On peut également y lire le mot PAN?ORA il y a une mystérieuse tâche à la place du "D" peut-être le fameux AtollVous conaissez tous la Légende de la boîte de Pandore ?Dans la mythologie grecque, Prométhée vola le feu aux Dieux pour le donner aux hommes. Pour se venger, Zeus ordonna à Vulcain de créer une femme faite de terre et d’eau. Elle reçut des Dieux de nombreux dons : beauté, flatterie, amabilité, adresse, grâce, intelligence, mais aussi l’art de la tromperie et de la séduction. Ils lui donnèrent le nom de Pandore, qui en grec signifie "doté de tous les dons". Elle fut ensuite envoyée chez Prométhée. Epiméthée, le frère de celui-ci, se laissa séduire et finit par l’épouser. Le jour de leur mariage, on remit à Pandore une jarre dans laquelle se trouvaient tous les maux de l’humanité. On lui interdit de l’ouvrir. Par curiosité, elle ne respecta pas la condition et tous les maux s’évadèrent pour se répandre sur la Terre. Seule l’espérance resta au fond du récipient, ne permettant donc même pas aux hommes de supporter les malheurs qui s’abattaient sur eux. C’est à partir de ce mythe qu’est née l’expression "boîte de Pandore", qui symbolise la cause d’une catastrophe.Sur le menu de la bêta Il y avait aussi une mystérieuse mention cachée de Athena's FortunePandore était la première femme humaine créée par les dieux, spécifiquement par Héphaïstos et Athéna sur les instructions de Zeus.Il est donc évident que Sea of Thieves va beaucoup s'inspirer de la Mythologie Grecque.Et la découverte de cette boîte de Pandore pourrait devenir un élement déclencheur qui bouleversera le Monde de Sea of ThievesLes devs il y a de ça quelques semaines lors d'un interview exclusif à Windows Central avait fait mention de malédictions qui pourraient avoir un impact sur l'Univers du jeu.Je remercie le reddit du jeu et le forum officiel qui ont découvert ces belles choses :-)