Plutôt intéressant dans le sens ou il y a en plus de Murayama, père de Suikoden au scénario, Masashi Hamauzu: le compositeur de FFX et FFXIII, et quelques anciens de SquareSoft qui ont bossé sur les Saga, FFX, FFXII...Je testerai ça demain. Je l'ai déjà download de toute façon.