Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Tetsuya Nomura précise que les mondes issus des univers Toy Story et Monstres & Cie. se situent dans la première section du jeu, et que celui de Raiponce se déroule dans la deuxième section. Tai Yasue ajoute que ce troisième opus est différent des autres dans la mesure où un monde équivaut à un précédant opus de la Saga dans son ensemble, et il précise que son mode préféré n'a pas encore été dévoilé. Pour rappel, le jeu sortira cette année sur Ps4 et Xbox One...Source : http://www.gameblog.fr/news/73806-kingdom-hearts-3-tetsuya-nomura-evoque-la-taille-massive-des