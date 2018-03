Sondage & questions

Salut à tous !Il y a quelques jours, j'ai posté un petit sondage sur "le futur Gamekyo". Ce sondage avait pour but de sonder (sans blague ?) la communauté Gamekyo pour savoir ses habitudes, ses attentes etc.J'ai récolté pas moins de 40 réponses, ce qui est déjà pas mal, je tiens à remercier tous les participants pour les quelques minutes qu'ils auront accordé à mon questionnaire.J'ai pu en tirer quelques tendances :+ Gamekyo s'appuie sur une communauté forte, constituée de longue date : en effet,, contre 5 petits pourcents qui fréquentent le site depuis moins d'un an., ce qui montre que la communauté est fortement impliquée dans le site.+ La communauté Gamekyo est très active :et 1 tiers des sondés sont également auteurs d'articles.+ Gamekyo, on l'aime, et on y revient !+ Évidemment, les catégories qui arrivent en tête de fréquentation sont les blogs en premier lieu (visités par 95% des sondés) suivis du fil d'actualité (partie centrale sur la page d'accueil) visité par 63% des sondés.+ Le cœur même du site sont les blogs, tenus par les groupes et la communauté : les sondés ne perdent pas de temps ailleurs.+ L'ergonomie du site est simple, mais les sondés souhaiteraient mettre encore plus en avant les blogs tenus par la communauté, car c'est là que l'on trouve l'information la plus fraîche et la plus intéressante.+ Plusieurs personnes réclament l'arrivée d'une application, ou en tout cas d'un site mobile plus adapté, car l'ergonomie générale du site desktop leur convient, bien que le design soit un peu daté.Voilà, c'est toujours sympa de voir dans quel monde (et avec qui) on partage notre passion. Je reviendrai dans quelques temps pour vous proposer une version actualisée (surtout au niveau du design, vous l'aurez compris) du site Gamekyo.A très vite !