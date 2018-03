Pour mes 40 ans ^^ (depuis 1 mois)Pour les 1 ans de la console (ça c'est une circonstance)Je n'ai pas pu acheter de console depuis la Wii et la 3DSDernière console "puissante" que j'ai pu avoir la X360 en 2005...Depuis le temps (j'en suis presque ému !)Tellement de jeu qui j'ai envie sur cette console (surtout que j'ai pas eu la WiiU, donc c'est encore mieux pour moi, pour le coup). ça fait un drôle d'effet de passer de la Wii/3DS à la Switch, quand même.

posted the 03/01/2018 at 07:01 PM by nicolasgourry