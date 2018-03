Voici une Information concernant le jeu Detroit Become Human :En achetant l'Edition Digitale Deluxe sur le Playstation Store : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP9000-CUSA00717_00-DTRTPALPREORDPSN vous obtiendrez dès la réservation le jeu Heavy Rain. Cette Edition est vendue 69,99 euros et contiendra entre autres un Artbook numérique, la Bande originale Édition Deluxe numérique, des Avatars et des Thèmes dynamiques Ps4 CyberLife et personnage principal.Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 25 mai prochain...Source : https://twitter.com/QUANTIC_DREAM/status/969262519528378368