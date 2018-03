Bon, je sais, ma question est super chelou. Le truc, c'est que j'ai actuellement un écran Sony Bravia de 32" en 720p, qui me vas très bien.L'image est d'une très bonne qualité, et la résolution, ça ne fait pas tout. J'habite dans un studio et je joue souvent entre 1m et 2m de mon écran (no joke), à la Switch, PS4 et Xbox One, sachant que je joue la plupart du temps sur mon ecran PC, un Samsung en 60hz Full HD.Bref, au Carrefour du coin, une TV Hitachi (je sais qu'ils ont été rachetés par des chinois) pop. Et en magasin, le rendu me semble plutot bon...La référence de cette TV est : 43F501HK4W04Elle dispose d'un mode gaming.Ma question est assez simple : En magasin, en la comparant avec un téléviseur Samsung 32" (mais 720p), j'ai vraiment du mal à voir la différence en terme de résolution avec la version 4K lorsque je suis à plus d'1m de l'écran (snirf, pourtant j'ai mes lunettes).Pensez vous qu'à 349€ le téléviseur 4K (même en low cost, j'suis pas le mec qui est super exigeant à ce niveau), l'upgrade vaut le coup ? Ce qui me fait peur, c'est l'input lag et la profondeur des couleurs, ce sont deux points primordiaux pour moi, en dehors de la résolution dont je m'en fous un peu (j'ai que la Xbox One S compatible 4K, et j'suis pas convaincu que je verrais la différence). Pareil si quelqu'un a des infos sur cette TV sorti de nul part...