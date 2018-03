Bonjour à toutes et à tous.Comme je n’ai pas vu l’info relayé sur le site et que je sais qu’il y a des amateurs de jeux de plateau ainsi que des fans de Batman je vous fais un petit article résumant tout ça.Le Kickstarter a débuté mardi soir et à déjà récolté plus de 2 Millions de $ (soit presque 1 900 000€).Monolith est une société Française qui avait déjà fait un gros carton sur Kickstarter il y a quelques années avec le jeu de plateau Conan.Cette fois ci ils reviennent avec une licence très connu, Batman.Le concept de jeu reste le même que pour Conan : Un overlord qui contrôlera les méchants et un ou plusieurs joueurs qui sont alliés face à lui.Evidemment les règles et le format de jeu a été adapté et amélioré pour coller à l’univers du Dark Knight.La boîte de base est à 115€ ce qui est une belle somme. Sachant qu’elle contient un nombre important de figurines.L’avantage du Kickstarter c’est qu’à chaque pallié des figurines sont rajoutés et elles sont automatiquement inclus si on achète la boite de base ou le all in.Le all in, bien plus cher (262€) contiendra donc la boite de base, les stretchs goals, deux grosses extensions (le manoir Wayne et sa batcave ainsi que l’asile d’Arkham), une extension de jeu qui permet de jouer Overlord contre Overlord (en gros deux grosses armées de personnages qui s’affronte) et une extension dédié à la batmobile et les scénarios qui vont avec. Ah et il y a aussi un complément de dés.J’en parle parce que je me suis mis aux jeux de plateaux récemment (Zombicide et Arcadia Quest pour ceux qui connaissent). Et que le jeu me hype vraiment.Le Kickstarter dure un mois, et les boites ne seront livrés qu’en Avril 2019. Ca fait long mais le jeu à l’air d’en valoir la peine.A savoir également que pour l’instant aucune commercialisation hors de ce Kickstarter n’est prévue (à moins qu’il change d’avis mais a priori ça c’est déjà vu pour certain jeux de plateau comme Cthulhu Wars).Je vous laisse voir par vous-même directement sur la page du Kickstarter :https://www.kickstarter.com/projects/806316071/batmantm-gotham-city-chroniclesLes créateurs ont fait pas mal de vidéo de démonstration et ont fait une vidéo avec le commis des comics il y a deux semaines pour présenter le jeu.https://www.youtube.com/watch?v=jbfuKhsGwMA&t=3721sJ'ai également oublié de préciser que tous les produits sont traduits en Français. Un gros avantage comparé à certain KS uniquement en Anglais.