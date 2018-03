De plus en plus, la valeur du divertissement interactif se différencie par le large éventail et la profondeur des expériences qu'il offre aux clients. En tant que tel, la mission de SIE de créer et de développer les titres first party les plus attrayants et les plus puissants est devenue plus importante que jamais. Pour atteindre cet objectif, également à compter du 1er avril, Shawn Layden, actuel président de Worldwide Studios (WWS) et président de SIEA, concentrera ses efforts sur WWS en continuant à fournir un contenu définissant la plateforme qui contribue à la croissance de SIE.