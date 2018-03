Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :La Royal Edition contiendra de nouvelles quêtes, de nouveaux boss et en dévoilera un peu plus sur le scénario. Il faudra compter environ au moins entre 2 et 3 heures pour en venir à bout. Pour rappel, la Royal Edition sortira le 06 mars prochain, en même temps que la version PC, qui, bonne nouvelle, ne sera pas protégée par le système DENUVO, et il sera possible d'acheter ce contenu seul pour 19.99 euros...Source : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/969094667156500480