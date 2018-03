C'est enfin tombé à la grande surprise de tous,, le jeu développé par l'équipe defixe sa date de sortie auprochain, soit 1 mois après la sortie d'un autre gros morceau, God of war en exclusivité sur PS4.Ce fût aussi l'occasion de nous balancer quelquesdu jeu pour nous faire patienter sagement.Bonus, voici la jaquette officielle du jeu.

Who likes this ?

posted the 03/01/2018 at 03:36 PM by misterpixel