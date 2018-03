JVC 18/20

Gameblog 8/10

Aussi malin que mignon, Moss propose une combinaison singulière de contrôles directs d’un petit personnage à croquer et d’interactions avec ses décors en réalité virtuelle. Le tout s’entremêle avec brio dans un conte interactif plein de charme et de bonnes idées à la patte visuelle enchanteresse. Destiné à tous les publics, le seul petit défaut du jeu résiderait dans sa faible durée de vie,. Après tout, les plus grandes aventures naissent parfois dans les plus petites choses non ?"This could easily be a flagship series for PlayStation VR.""Cela pourrait facilement être une série phare pour PlayStation VR.". Ce petit conte est absolument charmant, de bout en bout, et il offre un gameplay à la fois intéressant et parfaitement équilibré. Dommage qu'il nous laisse si rapidement sur notre faim, au bout de 3 ou 4 heures de jeu, devant un "à suivre" un peu frustrant, tant on a passé un bon moment. Un enchantement dont vous ne pouvez pas vous passer, malgré tout, si vous avez à la maison le casque de réalité virtuelle de Sony."Unsurprisingly, then, Moss is easily one of PlayStation VR's best titles to date...""Sans surprise, alors, Moss est facilement l'un des meilleurs titres du PlayStation VR à ce jour...""Se possedete Playstation VR, avete il dovere di dare almeno una possibilità alle avventure di Quill: non ve ne pentirete.""Si vous possédez Playstation VR, vous avez le devoir de donner au moins une chance aux aventures de Quill: vous ne le regretterez pas.""PlayStation VR's finest game to date""le meilleur jeu PSVR à ce jour"