Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon Takashi Mochizuki, Nintendo envisagerait de sortir en 2018 de nouvelles fonctionnalités réseau ainsi que de nouveaux accessoires qui seront connectés à la Nintendo Switch via le port USB-C. De plus, il n’y aura pas une Nintendo Switch plus petite ou plus puissante cette année, Nintendo préférant assurer la production de la console. Enfin, la Nintendo Switch devrait atteindre les 17 millions d'unités d'ici le 31 mars, dépassant l'objectif de Tatsumi Kimishima, fixé à 16,7 millions d'unités…Source : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-hardware-revision-unlikely-2018-peripherals-coming-boost-sales/