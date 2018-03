Bonjour à tout le monde,Pour celles et ceux qui aiment lire des avis variés sur les jeux, je vous propose comme tous les mois le bilan de Gameforever avec quelques extraits ici.Le mois de février marque une bonne activitéLes genres sont très variés ce mois avec du RPG, de l'action aventure, du shoot'em up, de la réfléxion, de l'arcade...Un mois qui globalement est plus axé sur les jeux récents voir les dernières nouveautés. Il y a du AAA comme de l'indé, et naturellement du rétro.Une trentaine de musique ont été ajoutées pour accompagner la lecture.Merci de votre lecture, et n'hésitez pas à consulter tous les avis ou même ajouter le vôtre![url=http://www.gameforever.fr/index.php?page=inscription]http://www.gameforever.fr/index.php?page=inscription[/url]https://www.facebook.com/GameForeverOff/https://twitter.com/GameForeverFR