Voici une Information concernant le jeu PAYDAY 2 sur Nintendo Switch :Gamekult a testé cette version hier soir, et lui attribue la note de 3/10. Il me semble que c'est la plus mauvaise note attribuée à un jeu en ce début d'année de la part de Gamekult, avec Dynasty Warriors 9...Source : https://www.gamekult.com/jeux/payday-2-3050122412/test-switch.html

