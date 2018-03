Bienvenue à l'aventure! Super Lucky's Tale, le mignon jeu de plate-forme pour tous les âges, revient avec un autre chapitre palpitant. Fraîchement sorti de sa victoire sur Jinx, Lucky attend avec impatience un jour de congé dans le bon vieux Foxington. Mais le livre des Âges a d'autres plans, et Lucky est de nouveau attiré, cette fois-ci émergeant dans le paradis tropical de Gilly Island.Malgré sa beauté et sa renommée en tant que lieu de vacances primé, il est rapidement évident que quelque chose ne va pas sur l'île de Gilly. Lucky apprend que Lady Meowmalade a détourné les îles pour lancer la plus grande fête (la pire) jamais vue alors qu'elle célèbre la sortie de son dernier single. Maintenant, Lucky doit sauver les îles et ses vacanciers du chaos de Meowmalade avant qu'il ne ruine leur plaisir et finit par faire des ravages dans tous les mondes du Livre des Ages.Le DLC coûte 5 euros, contient 18 succès supplémentaire pour un totale de 500G de quoi rajouter quelques heures à savoir que le DLC ne sera pas inclus dans l'offre du Gamepass.