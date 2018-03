Salut à tous belle communauté, je n'ai que très rarement le temps de partager des bons moments avec vous par manque de temps(vie de dingue pffff) mais quand j'ai des bons ou autres à filer et bien je pense à vous ^^

N'ayant plus les finances pour m'acheter un jeu ou autre (saloperie de congélateur à 400 balles) et bien j'ai un bon de 10 euros à valoir sur 60 euros minimum d'achat sur le site rueducommerce, voilà si quelqu'un veut s'acheter ou précommander un jeu, et bien je vous le donnerai en Mp

voilou c'est tout ^^