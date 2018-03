Voici une Information concernant le jeu Nintendo Labo :Le 17 janvier dernier, Nintendo a dévoilé au monde son nouveau concept : Nintendo Labo. La bande-annonce a été visionnée plus de 12 millions de fois, uniquement sur le compte Youtube de Nintendo aux États-Unis, et a suscité beaucoup de curiosité parmi les joueurs et le grand public. Au lancement en France, il y aura 30 000 exemplaires du Pack Variété et 15 000 exemplaires du Pack Robot. À titre de comparaison, voici les stocks au lancement d'autres jeux :- Kirby Star Allies et Donkey Kong Country : Tropical Freeze : 70 000- Bayonetta 2 : 45 000 + 5 000 Editions Limitées- Dark Souls Remastered : 30 000- Dragon Quest Builders : 12 000Ces chiffres pour Nintendo Labo pourraient sembler, pour beaucoup d'entre nous, plutôt bas compte tenu du buzz et des attentes entourant le titre. Cependant, Nintendo Labo est à la fois un jeu et un jouet, et Nintendo ne sait donc pas si cela va suivre la tendance des ventes d'un jeu typique ou celui d'un jouet. Les jouets sont principalement vendus pendant la période de Noël, pas en avril...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-expectations-for-labo-launch-in-france.26364/