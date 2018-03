Hello tout le monde !Aujourd'hui je viens mettre en avant un jeu complètement de niche pour soutenir un peu les petits développeurs indépendants. En plus je suis un joueur de tennis IRL et un grand fan de tennis en JV.Aujourd'hui vous n'avez pas du passer à côté des preview de Tennis World Tour qui sortira en mai (normalement), mais cela ne doit pas pour autant éclipser la sortie de Full Ace qui a enfin trouvé un éditeur ! En vente depuis aujourd'hui 19 heures, j'invite tout les fans de tennis à se renseigner sur ce jeuPour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai écrit un petit test dont voici l'introduction pour vous présenter un peu le jeu :L’histoire de Full Ace Tennis Simulator a débuté en 2007. Cette année-là, le petit studio Galactic Gaming Guild, composé de seulement deux personnes, a démarré le processus de développement du jeu. Comme pour énormément de studios indépendants, ce projet est né de la passion et de l’envie. La passion pour le tennis bien évidemment, mais l’envie aussi de proposer aux joueurs une réelle alternative leur permettant de retrouver enfin les vrais sensations du tennis au creux de leurs mains.Bien entendu le chemin de Full Ace a été parsemé d’embûches en plus de 10 ans. Longtemps à la recherche d’un éditeur audacieux qui permettrait au studio de se faire connaître du plus grand monde, c’est tout d’abord en vendant des licences aux joueurs directement depuis leur site web que nos deux compères ont tenté leur chance. Aujourd’hui, nous sommes quelques années plus tard, l’éditeur Whippering a décidé de leur prêter main forte, et Full Ace Tennis Simulator s’apprête à sortir sur la plateforme Steam afin de se jeter dans le grand bain. Une belle histoire qui le sera d’autant plus si la qualité est au rendez-vous.Pour la suite du test je vous invite comme toujours à visiter le lien juste en dessous et ainsi découvrir mon verdict finalSi vous avez la moindre question, comme toujours n'hésitez pas à poser tout ça en commentaire j'y répondrai assez rapidement pour que vous ayez le plus d'informations possible en mains.Je vous remercie de votre attention et de votre soutien.