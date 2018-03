Voici une Information concernant le Studio SEGA :SEGA anonce que le SEGA Fes 2018 aura lieu le 14 et 15 avril prochain à Bellesalle Akihabara, à Tokyo, et que des annonces surprises exclusives à l’événement y seront faites. Les jeux Shenmue 1 & 2 HD Remastered ou Yakuza Kiwami 3 seront peut-être annoncés, qui sait...Source : https://gematsu.com/2018/02/sega-fes-2018-set-april-14-15

posted the 02/28/2018 at 07:30 PM by link49