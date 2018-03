Histoire de Sora

Kingdom Hearts: Birth by Sleep

Ventus

Vanitas

Vaillance

Sagesse

Maitrise

Supreme

Sora est le héros de la série, ainsi qu'un élu de la Keyblade.Vivant sur les Îles du Destin avec ses meilleurs amis Riku et Kairi, il voulait quitter son monde avec eux, à l'aide d'un radeau, et en découvrir d'autres. Toutefois, la nuit avant leur départ, l'île fut attaquée par les Sans-cœur, qui détruisirent le cœur de ce monde.Son nom (空) signifie "ciel" en japonais.Quatre ans avant les évènements de, le cœur de Sora, un nouveau-né, rencontra celui de Ventus, divisé lorsque Vanitas fut créé. Sentant que le cœur de Ventus était incomplet et brisé, le cœur de Sora fusionna avec celui de Ventus, donnant à ce dernier la force de survivre, jusqu'à ce qu'il puisse récupérer ce qu'il lui manque de lui-même.Quatre ans plus tard, Sora n'avait pas d'autres soucis que d'essayer de battre son meilleur ami Riku à la course. Il rencontra Terra mais ce dernier ne lui adressa pas la parole, trop ébloui par la lumière que dégageait Riku. Quand ce fut au tour d'Aqua de rencontrer Sora et Riku, elle remarqua que quelqu'un avait transmis le pouvoir à Riku, et demanda à Sora de le protéger si son ami s'égarait dans de sombres chemins.Après la destruction de Vanitas, le cœur de Ventus errait dans les ténèbres. Sora, se sentant soudain triste, ferma les yeux et ouvrit son cœur comme le lui avait conseillé Riku. Se retrouvant sur son Palier de l'Éveil, Sora rencontra de nouveau le cœur de Ventus, ce dernier ayant été attiré par la lumière du garçon. Ventus demanda s'il pouvait rester avec lui, et Sora répondit que si ça ne le rendait plus triste, alors il serait ravi que Ventus reste avec lui. Le cœur de Ventus se réfugia alors en Sora.Son Main ThemePetite anecdote, on retrouve quelques passages de l'OST "Sora" dans celui deet celui deSora, Riku et Kairi vivaient sur l’Île du Destin, un monde plutôt isolé. Ayant toujours rêvé de visiter d'autres mondes, ils construisirent un radeau, espérant quitter le leur. Mais la nuit avant leur départ, il y eut une tempête ténébreuse. Sora, qui cherchait partout ses amis, retrouva Riku ; ce dernier avait ouvert son cœur aux Ténèbres et disparut. Alors que Sora se faisait lui aussi engloutir par les Ténèbres, la Keyblade apparut dans sa main. Quand il retrouva Kairi, elle avait l’air malade. Poussée par une rafale de vent, elle disparut alors que Sora tentait de la prendre dans ses bras. Ce dernier finit éjecté de l'île, et se retrouva à la Ville de Traverse.À la Ville de Traverse, Sora rencontra Donald et Dingo. Sur ordre du Roi Mickey, ils étaient à la recherche d’une certaine « clé », ainsi que d'un homme nommé Léon. La Keyblade que Sora portait n'était autre que la clé à la recherche de laquelle le Roi avait envoyé Donald et Dingo. Étant donné que le Roi avait disparu durant sa propre mission, Donald et Dingo suivirent Sora, et ensemble, cherchèrent leurs amis perdus.Arpentant maints mondes (le Pays des Merveilles, le Colisée de l’Olympe et la Jungle Profonde), Sora finit par retrouver ses amis, mais pas de la façon qu’il aurait souhaité…Sora retrouva Riku, qui était aussi à la recherche de Kairi, mais ce dernier avait complètement changé: Maléfique avait corrompu ses pensées, en lui racontant que Sora s'était fait de nouveaux compagnons, et qu’il les avait trahis, lui et Kairi. Pendant ce temps, Kairi avait perdu son cœur. Riku, s'étant mis en colère suite aux paroles de Maléfique, s'était tourné du côté des Ténèbres, espérant récupérer le cœur de Kairi, une fois cette dernière retrouvée. Durant ce temps, Sora et ses amis parcoururent différents mondes (Agrabah, la Ville d'Halloween, Monstro, Atlantica et le Pays Imaginaire), verrouillant les Serrures et empêchant ainsi les Sans-cœur d'accéder aux cœurs de ces mêmes mondes.Quand Sora arriva à la Forteresse Oubliée, il fut confronté à Riku, qui s'empara de la Keyblade. Donald et Dingo se joinrent à lui, puisque ils étaient forcés de suivre « le porteur de la clé » selon les ordres du Roi.Cependant, quand Sora revint se battre contre Riku, aidé de la Bête, Donald et Dingo revinrent à ses côtés. Le coeur de Sora c'était renforcé lors de son voyage, principalement dû à son amitié avec les deux envoyés royaux. Enragé par le fait que le cœur de Sora soit plus fort que le sien, Riku se battit contre Sora, mais perdit.Plus tard dans la Forteresse Oubliée, Sora apprit de Riku, possédé par Ansem, que depuis le début le cœur de Kairi était en lui.Utilisant la Keyblade crée par l'amalgame des cœurs des princesses, il libéra celui de Kairi et des autres princesses au sacrifice du sien, et devint un Sans-cœur.Malgré sa transformation, il conserva ses souvenirs, et redevint lui-même par l'action de Kairi. La forteresse étant envahie par les Sans-cœur, ils furent obligés de fuir, laissant Riku retenir l'esprit d'Ansem.C'est alors a ce moment que Sora créa involontairement Roxas, son Simili...Après un dernier monde épique, Sora se retrouva sur les restes de son île, et affronta Ansem. Après avoir été vaincu, celui-ci tenta d'invoquer les Ténèbres de Kingdom Hearts, mais fut finalement annihilé par sa Lumière. La menace détruite, Sora scella, avec l'aide de Riku et Mickey, la Porte des Ténèbres, mais dût les laisser de l'autre côté.Kingdom Hearts commença à reconstituer les mondes disparus, et Sora retrouva Kairi le temps d'une promesse, celle de revenir sur leur île.Étant séparé de ses amis, Sora continua sa recherche de Riku et du Roi Mickey, accompagné par Donald et Dingo. Alors qu’ils s’arrêtaient à un croisement et se reposaient, un mystérieux homme en noir apparut et dit au jeune garçon: - Devant toi se trouve ce que tu cherches, mais pour l’obtenir tu perdras quelque chose d’essentiel. Sora et ses compagnons suivirent l’homme en noir et finirent par arriver devant le Manoir Oblivion. Ils décidèrent alors de pénétrer dans le manoir, espérant y retrouver Riku et le Roi Mickey. Pourtant, alors qu’ils grimpaient les étages du manoir, ils commencèrent à perdre la mémoire.Sora et ses compagnons ne savaient pas que leurs souvenirs étaient manipulés par une mystérieuse Organisation. Les membres de l’Organisation utilisaient une dénommée Naminé pour arranger la mémoire de Sora. Ainsi, la jeune fille commençait à prendre la place de Kairi dans le cœur de Sora. À cause des conflits entre les membres de l’Organisation, Sora rencontra Riku maintes fois dans le Manoir Oblivion.Après avoir vaincu les membres de l'organisation XIII occupant une partie du Manoir, Sora pardonna Naminé pour ses méfaits. Elle promit de restaurer les souvenirs de Sora, Donald et Dingo une fois qu’ils auraient atteints le treizième étage, où attendait Marluxia. Axel tenta de l'éliminer lui-même, mais l'Assassin Sublime utilisa Naminé comme bouclier. Sora et ses compagnons intervinrent et défirent Axel. Quant à Marluxia, il prit la fuite. Lorsque Sora et ses compagnons réussirent à le retrouver, il ordonna à Naminé d'effacer la mémoire de Sora pour qu’il puisse le manipuler, mais elle refusa. Sora ordonna à Naminé d'exécuter l'ordre de Marluxia, pour qu'il ne lui fasse pas de mal. Heureusement, Néo Riku arriva au treizième étage, interrompit la conversation et sauva Naminé. Après une série de batailles, Sora vainquit le seigneur du Manoir Oblivion. Après ça, Naminé entama la restauration des souvenirs de Sora, Donald et Dingo. Sora promit à Naminé qu’il n’allait pas totalement la perdre, même s’il l’oubliait.Bien que Sora dorme pendant la quasi-totalité du jeu, il est au centre de l'intrigue, de part son lien avec Roxas et Xion, et le fait que ces derniers soient nécessaires à son réveil.Un an plus tard, Sora, Donald et Dingo se réveillèrent à la Cité du Crépuscule, leurs anciens souvenirs restaurés. Ils voyagèrent de mondes en mondes, toujours à la recherche de Riku et du Roi Mickey. Ils continuèrent à se battre contre les Sans-cœur, ainsi que les Simili, dirigés par les membres de l'Organisation XIII.Peu après leur départ de la Cité du Crépuscule, Sora et ses compagnons arrivèrent à une étrange tour. Là-bas, ils obtinrent des renseignements sur leur périple de Yen Sid, sorcier et mentor du Roi Mickey. Sora obtint également de nouveaux vêtements des Trois Bonnes Fées après que le sorcier ait jugé les anciens trop petits. Avec ces vêtements, il reçut de nouvelles formes et pouvoirs. Dans l'orde, les formes Vaillance, Sagesse, Maitrise et Supreme.: Sora possède deux Keyblade, fais des combo physiques dévastateurs et très rapide, ne peut pas faire de magie et peut sauter à une hauteur incroyable.: Sora glisse, tir des projectile avec sa Keyblade et peut faire des glissade sur de très longues distance. Vitesse des combo magiques améliorés.: Peut faire un double saut, puissance magique accrue, meilleure agilité durant les sorts.: Sora peut voler, possède deux keyblade, fais des sorts dévastateurs et ses Keyblade agissent sans même qu'ils ne les touchent.Lui et ses deux fidèles compagnons Donald et Dingo partirent donc visiter plusieurs mondes, dont certains déjà vus.Les choses devinrent de plus en plus compliquées, alors que Kairi fut kidnappée par Axel. Pat, qui travaillait pour Maléfique (qui a été ressuscitée), arpenta les mondes afin de causer le trouble, et l’Organisation XIII continua de commander des légions de Sans-cœur et Simili. Quant au Roi Mickey, quand il fut enfin retrouvé, il refusa de donner des renseignements sur Riku. De plus, Sora ne comprit pas pourquoi les membres de l’Organisation l’appelaient « Roxas » même après qu'il ait clairement expliqué que son nom est Sora.Avec l’aide de Hayner, Pence, Olette et d'Axel, Sora et ses compagnons trouvèrent enfin la voie vers l'Illusiopolis (après qu'Axel leur eut ouvert un passage). Là, ils trouvèrent la forteresse de l’Organisation XIII, ainsi qu’une copie de Kingdom Hearts, créée à partir des cœurs récupérés des Sans-cœur. Néanmoins, lorsque Sora et sa bande arrivèrent devant la Tour du Souvenir, Sora fut séparé de ses amis par deux Samouraïs, et un membre de l’Organisation – Roxas – l’affronta. Après un combat intense, Roxas dévoila enfin son identité. Ayant vu que son double, Sora, avait éliminé de nombreux Simili avec Axel, et après avoir témoigné la mort de ce dernier, Roxas lui dit, - Tu es un bon double.Peu après, Sora, Donald, Dingo et le Roi avancèrent et firent un raid sur la forteresse de l’Organisation. Là, ils retrouvèrent Kairi, ainsi que Riku (qui avait pris l’apparence d'Ansem, le chercheur des Ténèbres), et la raison derrière le silence du Roi fut enfin expliquée.Sora et ses amis rencontrèrent Ansem le Sage, qui était en train d'encoder Kingdom Hearts sous forme de données à la Passerelle du Néant. Malheureusement, Kingdom Hearts était trop puissant pour le dispositif d’Ansem le Sage, et la machine explosa, propulsant Ansem à la Marge noire, et rendant son apparence d'origine à Riku.Alors que Xemnas fusse entré dans Kingdom Hearts, Sora, Riku et le Roi Mickey déverrouillèrent la porte vers le cœur de tous les mondes. Sora et ses compagnons entrèrent ensemble, mais Kairi et le Roi furent séparés d’eux. Sora et Riku se battirent contre Xemnas, et réussirent à le défaire après une série de batailles. Trouvant son chemin dans le Domaine du Néant, Sora aida Riku, blessé par une attaque de Xemnas. Les deux finirent sur la Marge noire. Là, ils parlèrent de leur amitié et de leurs aventures, et Riku lui dit, - Si le monde est fait d’ombre et de lumière, nous serons les ténèbres. Le Domaine de la Lumière était enfin en sécurité.La réunionModifierSora Riku Kairi letterAlors que Sora et Riku étaient encore sur la Plage des Ténèbres, la bouteille avec le message de Kairi arriva à terre...Peu après, le jeune garçon demanda à Riku ce que c’était, la Porte de la Lumière. Riku dit simplement que c’était le cœur de Sora qui avait ouvert la voie vers la lumière. Kairi arriva avec un message du Roi Mickey, et elle le lit avec Sora et Riku.Un Sora virtuel, créé par le Roi Mickey à partir des données du Journal de Jiminy, partit résoudre les mystères d'un message apparaissant dans le journal : "Leurs tourments s'apaiseront lorsque vous reviendrez." Cette réplique de Sora fut créée pour détruire les « bugs » dans le journal.Digital-Sora affronta par la suite la source des bugs du journal : lui-même dans sa forme de Sans-cœur. Il permit ainsi aux autres de quitter le monde virtuel en échange de sa mémoire. Mais les bugs se concentraient dans un monde inconnu du journal : le Manoir Oblivion. En compagnie de Mickey, Digital-Sora partit voir la réplique virtuelle de Naminé qui lui expliqua que la source des bugs venait de souvenirs extérieurs à Sora qui s'étaient glissés en lui. Lorsque Naminé avait recréé les souvenirs de Sora, ces souvenirs avaient empêché le journal de se reformer. En acceptant la douleur qu'ils provoqueraient, le Sora virtuel s'empara de ces souvenirs et comprit qu'il devait aider ces personnes auxquelles il était lié : Roxas, Xion, Axel, Naminé, Terra, Ventus et Aqua. Digital-Sora promit de raconter au véritable Sora ce qu'il avait vu.Dans la fin secrète de Kingdom Hearts: Re: Coded, Mickey alla voir le vénérable Yen Sid et lui annonça avoir retrouvé le cœur de Ventus. Yen Sid répondit que depuis la mort d'Ansem et de Xemnas, le véritable Xehanort était revenu à la vie. Il envoya donc Mickey chercher Sora et Riku. Le véritable Sora n'apparut que dans la dernière scène, où il reçut la lettre du Roi Mickey. Le Roi lui annonça qu'il devait partir pour une autre quête : sauver ceux qui lui étaient connectés, Roxas, Xion, Axel, Naminé, Terra, Aqua ainsi que Ventus.Yen Sid souhaite faire passer l'Examen du Symbole de Maîtrise à Sora et Riku. Lorsqu'ils apprennent qu'ils doivent passer l'Examen, Sora dit qu'il n'en a pas besoin, mais Riku ayant été submergé par les ténèbres auparavant, il n'a pas confiance en lui-même. Sora et Riku le passeront en même temps. De plus, Yen Sid déclare que leur maniement de la Keyblade devra être repris à zéro. Pour cela, Yen Sid envoie les deux héros dans le Domaine des Rêves, où ils devront réveiller les mondes endormis. Durant leurs aventures, Sora et Riku rencontreront de nouveaux ennemis, et de nouveaux alliés, appelés Avale-Rêves.Vers la fin du jeu, à Illusiopolis, le Jeune Xehanort apparaît dans l'un des tirs de Braig et plonge Sora dans un profond sommeil où il lui montrera et commentera différentes scènes. La première, aux Îles du Destin, montre Maître Xehanort contemplant la mer comme dans une scène de Kingdom Hearts: Birth by Sleep et parlant au même individu encapuchonné que Sora dans le début de Kingdom Hearts. La deuxième, toujours aux Îles du Destin, montre Sora entrer dans la grotte de son île pendant la tempête qui détruisit celle-ci puis montre Kairi disparaître de la même manière que dans le premier jeu. La dernière montre l'arrivée de Mickey dans la Ville de Traverse précédant celle de Sora, Donald et Dingo avant qu'ils ne se connaissent. Après ces scènes, le Jeune Xehanort disparut. De retour sur les lieux, Sora était plongé dans un profond sommeil à cause du Jeune Xehanort, il rencontra toutes les personnes connectées à son cœur. Le Jeune Xehanort revint après la victoire de Sora contre Xemnas où il l'endormit de nouveau et l'emmena dans la Salle du Conseil de l'Illusiocitadelle. Là, Riku arriva pour délivrer Sora mais le Jeune Xehanort le repoussa. Apparu alors la "vraie" Organisation XIII, qui selon le Jeune Xehanort est composée de treize formes de Xehanort, et, sur le siège le plus haut, apparut Maître Xehanort en train de se reformer. Mickey intervint et attaqua le Jeune Xehanort mais ce dernier le repoussa, invoqua sa Keyblade, puis attaqua Riku. A la fin du combat, Lea, Donald et Dingo apparurent pour sauver Sora, ce qui fit fuir le Jeune Xehanort ainsi que le reste de la nouvelle Organisation.Sora fête KH3DAfin de sauver son ami, Riku se rendit dans le monde intérieur de Sora et dût affronter son ami corrompu par les cauchemars. A la fin du jeu, après le combat contre le Jeune Xehanort, Yen Sid annonce que seul Riku a su montrer le Symbole de Maîtrise. Sora, qui se moquait bien d'avoir échoué, félicita Riku.