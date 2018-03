"Invoquer l'esprit de Top Spin, c'est bien, mais au risque de briser votre petit coeur plein d'espoir dès la première ligne, on est encore loin du compte pour Tennis World Tour. Au stade de la preview, du moins."



"Il sera possible d'adjoindre des compétences sous forme de cartes à son joueur (cinq chacun), et même d'en augmenter les effets de façon permanente à force d'utilisation. Les développeurs se portent garants du bon équilibre du jeu, pour éviter la surreprésentation d'un style dominant, quitte à multiplier les mises à jour."



"On comprend la volonté de s'écarter des gameplays un peu trop carrés de la plupart des simus de tennis, mais si cela doit se faire au détriment du plaisir de jeu, ce n'est pas forcément mieux."



"La palette d'animations paraît pourtant vraiment travaillée en apparence. Les développeurs ont passé des heures de motion capture sur un vrai terrain en compagnie de Maxime Teixeira et Guillaume Ruffin, et ça se ressent vraiment sur certains coups, notamment les volées."



"Enfin, la détection surnaturelle des hitboxes, capables d'aller chercher des balles bien au-delà de la raquette, nuit également à la cohérence visuelle."



"Il faudra sans doute de longues heures d'entraînement pour renvoyer les amorties abusées ailleurs que dans le filet, mais peut-être que nous n'avons pas suffisamment pris en considération la touche de Sprint - une petite nouveauté qui distingue Tennis World Tour du commun des jeux de tennis. Pour le reste, les soucis de cohérence paraissent bien trop profonds pour inviter à l'optimisme."



"La réalisation manque elle aussi encore un peu de cachet pour faire de Tennis World Tour une nouvelle référence en matière de jeux de tennis. Si le revêtement des 18 courts (sans licence) garantit une belle variété de surfaces (le sol rouge de Rome, le parquet en Asie, de la terre battue bleue façon Madrid Open 2012), on ne ressent pas encore suffisamment la différence dans les rebonds comme les appuis manette en main pour vraiment s'enthousiasmer."



"Le placement de la caméra par défaut offre une bonne visibilité de l'action, notamment pour le joueur qui se retrouve en haut du court lors des matchs en local, mais elle a tendance naturellement à se désaxer dès que votre joueur se déplace sur un côté, ce qui rend l'évaluation de certaines trajectoires hasardeuses."



"Du côté des modes de jeu, on pourra logiquement compter sur un mode Carrière pour modeler son joueur selon les différents archétypes au programme. D'après les premiers éléments, il ne s'agira pas seulement d'enchaîner les tournois, mais aussi d'organiser des plages de repos pour gérer la forme physique ; multipliez les voyages, et votre joueur risque de subir les effets du jet-lag de plein fouet, tout en multipliant les risques de blessures."



"Pas de doubles quel que soit le mode de jeu, en revanche, puisque les développeurs entendent se concentrer sur cet aspect du jeu avant de l'intégrer par le biais d'une future mise à jour. La patience semble de mise, là encore."

En résumé :



Il sera extrêmement difficile de faire oublier les références du genre, Top Spin 4 en tête, avec un gameplay aussi perfectible. Au stade de la preview, Tennis World Tour est pour le moment trop peu percutant et bien trop aléatoire pour satisfaire les fans de la discipline. Deux défauts d'autant plus criants que la réalisation ne fait rien pour emballer les foules de Playmobil qui s'agitent en tribunes. On voudrait bien y croire encore un peu, avec la présence d'un système de deck intéressant sur le papier, mais la proximité de la date de sortie nous invite pour l'heure à la prudence.

Tu le sens le jeu qui sera patché 27 fois et sera nickel chrome d'ici 2019 ?