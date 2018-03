L'Empire mongol est fondé au début du XIIIe siècle par Gengis Khan, ses fils et petits-fils et leurs armées. Il couvrira à son apogée jusqu’à environ 33 millions de kilomètres carrés.



À la fin du XIIIe siècle, il s'étend de la Méditerranée au Pacifique et de la Sibérie à l'Inde et à l'Indochine, mais n'inclut ni les territoires vassaux de l'ancien Empire de Russie ni l'Indochine.



À partir de 1260, il se divise définitivement en quatre ulus (littéralement : pays, région) :



- Au Nord-ouest, les steppes russes, territoire de la Horde d'or où règnent les descendants de Djötchi, fils aîné de Gengis Khan ;

- Au Sud-ouest, le domaine des Ilkhans de Perse descendants de Hülegü, fils de Tolui, le plus jeune fils de Gengis Khan ;

- Au Centre, le khanat de Djaghataï, fief des descendants de Djaghataï, deuxième fils de Gengis Khan ;

- A l'Est, englobant la Mongolie, la Chine des Yuan, dynastie fondée par Kubilai Khan (frère de Hülegü, fils de Tolui et petit-fils de Gengis Khan), qui emploie Marco Polo.



L'empire éclate sous Kubilai Khan qui se concentre sur la Chine tandis que les branches rivales créent des États sur leurs ulus. Après la disparition de l'empire, le rêve de tous les dirigeants centre-asiatiques sera de reconstituer l'empire mongol sans jamais pouvoir le réaliser, comme Tamerlan et son Empire timouride. D'autres reprendront le nom et revendiqueront une ascendance mongole, comme les grands Moghols de l'Inde du nord, qui étaient pourtant des souverains turciques et non mongols. Certaines principautés (khanats) maintiendront une continuité dynastique jusqu'en 1920.