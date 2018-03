Voici une Déclaration autour du jeu Shenmue III et de la Nintendo Switch :Interrogé sur le fait d'une possible sortie du jeu sur Nintendo Switch, Yu Suzuki a déclaré ironiquement que c'était une information confidentielle, avant de préciser qu'il n'y a rien de prévu, pour le moment. Reste à voir si cela se réalisera plus tard ou pas...Source : http://www.gameblog.fr/dossier_1128_shenmue-3-systeme-de-combat-developpement-version-switch-yu-