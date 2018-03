Tout est dans le titre mes amis!Voici le programme PSN+ du mois de Mars 2018, et ça s'annonce plutôt cool! Même si personnelement j'ai déja les deux opus PS4 cités dans la liste ci-dessous :-Bloodborne-Ratchet & Clank-Claire: Extended Cut (Cross PS4)-Bombing Busters (Cross PS4)-Legend of Kay Anniversary-Mighty No. 9 (Cross PS4)On notera l'absence de jeu PSVR ce mois ci cependant.